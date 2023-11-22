نقابة الصحفيين تبحث آليات الملاحقة الدولية لمرتكبي جرائم غزة، اليوم

تعقد نقابة الصحفيين اليوم حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة إلى المحاكمة الدولية، وذلك فى تمام الساعة الخامسة عصرا بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) بالدور الثالث بمبنى النقابة.

ناصر أمين يستعرض الجرائم الصهيونية في غزة

يتحدث فى الحلقة النقاشية بنقابة الصحفيين، ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.

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يوضح أمين أيضا آليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.

الأمم المتحدة تدين العنف في قطاع غزة

كان فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال أن مستوى العنف في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، خاصة مع الهجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".

وقال فولكر في بيان له إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور"، وحذر من أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".

من ناحيتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبهدف القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.



وأضافت الوزارة في بيان: الاحتلال يجبر مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة وأن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة ممكن أن يلجأوا إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها".

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