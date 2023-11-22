الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

فرق الجوالة بمركز شباب إسنا تشارك في مبادرة أنت الحياة

جانب من مشاركة فرق
جانب من مشاركة فرق الجوالة، فيتو

شاركت فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب إسنا جنوب الأقصر وهم جوالة  وجوالات (مركز شباب السلام - مركز شباب أصفون - مركز شباب الحلة )، في فاعليات مبادرة أنت الحياة التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" ذلك في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، شارك فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بادارة شباب اسنا  مؤسسة حياة كريمة في تنظيم مبادرة أنت الحياة  لمد 3 أيام بمدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير اسنا. 

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وتقدم  المبادرة خدمات وانشطة ثقافية مختلفة لاهالى قرى اسنا  الأكثر احتياجا، وقد ساعد فريق الجوالة بمركز الشباب في عمليات التنظيم خاصة الاهالى المرضى واستقبال الاهالى وتوجيههم الى أماكن الخدمات،بالإضافة الى ابلاغ مواطني القرية بمكان وانشطة المبادرة وحثهم على المشاركة.

جدير بالذكر أن مبادرة أنت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، وهي فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن مؤسسة حياة كريمة تبرز دورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وجاء ذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبده مدير ادارة تنمية الشباب والاستاذ حسن فؤاد حسن مدير ادارة شباب اسنا والاستاذ محمد يحيي منسق فرق الجوالة والجوالات بالمديرية. 

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