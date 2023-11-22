ماجدة خير الله تستنكر الإشادة بالأعمال الفنية المتواضعة: "فتش عن الذباب الإلكتروني"

صدمت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، المتابعين بالتعليق على أحد الأعمال الفنية، التى لم تذكر اسمها، حيث أشارت إلى أنه لا يرتقي إلى المستوى الفني المطلوب، وتعجبت من المبالغة في الإشادة به.

كتبت “ماجدة”، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:"لما تلاقي عمل فني متواضع، أو عليه مآخذ منطقية كثيرة،ومع ذلك فيه جموع بتشكر فيه بلا ذكر أسباب موضوعية، فاعلم أن الذباب الإلكتروني اشتغل".

وتابعت بقولها: “كثير من الأعمال الفنية بتدفع لفرق تسويق تزييف الحقائق، كما ان لبعض الفنانين فرقا من الذباب الالكتروني يحاولون اقناع الجماهير بروعة أداء هذا الفنان أو ذاك!! عندما يخرج المدح او الذم عن المنطق فاعلم انك تتعرض لنوع من الخداع، وان البعض يحاول ان يقنعك بعكس قناعاتك”.

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علي الجانب الأخر، كانت وجهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة دعم للفنانة فدوى عابد بعد نجاحها البارز في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع.

رسالة ماجدة خير الله لفدوى عابد

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: "فدوى عابد ممثلة متميزة جدا، تعمل بلا ضجيج، أدوارها تتحدث عن موهبتها المتنوعه، لاحظتها للمرة الأولى في مسلسل سابع جار، تستطيع أن تلفت الأنظار ولو وضعت بين عشرات المواهب".

وتابعت: "دورها في مسلسل صوت وصوره الذي يعرض الآن دورا يحتاج إلى ممثلة فريدة في قدرتها على الانتقال بين حال وحال، في نفس المشهد ونفس اللحظة، تستطيع أن تدعي البراءة والغلب بينما نظراتها تؤكد حقدها وغلها".

ماجدة خير الله

واختتمت ماجدة خير الله قائلة: "أتوقع لها مزيدا من النجاح إذا استمرت على الاختيار الجيد لأدوارها دون أن تتعجل النتائج وقطف الثمار،ميزتها انها لا تشبه أحدا في الشكل أو في الأداء".

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