الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

إنتظام حركة الملاحة،فيتو
إنتظام حركة الملاحة،فيتو

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  11 سفينه في 24 ساعة الى ارصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 1030حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  71 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

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ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميناء الإسكندرية

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