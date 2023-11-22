الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 2104 أمتار بأرمنت في الأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة،فيتو
جانب من تنفيذ الإزالة،فيتو

أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت  عن تنفيذ ٩ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية  على مساحة ٢١٠٤م بمدينة ارمنت الوابورات منطقة ال٥٧ اصلاح زراعي والحالات تم تنفيذها فى وجود إدارة الزراعة بمركز ارمنت وغطاء امنة من مركز شرطة ارمنت وكانت الحالات  أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت والطين واعمدة خرسانية مسلحة.

 وتمت الإزالة بمعدات المركز لجميع الحالات،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمشاركة نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعه بالمركز ومدير ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

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جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

 

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