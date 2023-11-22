الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني يشكر مصر على التوسط في اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس

الرئيس الفلسطينى،
الرئيس الفلسطينى، فيتو

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” جددت القيادة الفلسطينية الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد القطري المصري الذي تم بذله.

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إدخال المساعدات الإنسانية

وأضاف الشيخ: "نجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية 

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

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غزة حماس الهدنة الانسانية الاحتلال إسرائيل

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