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أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال التفقد،فيتو

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة صباح اليوم للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية.

 جامعة حلوان

وأكد الدكتور قنديل خلال الزيارة على حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

مطعم جامعة حلوان 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن راحة الطلاب ورضاهم من أولويات الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم وجبات غذائية متوازنة وصحية للطلاب.

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وأفاد الدكتور قنديل  أنه يحرص على  تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته وكميته.
 

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان استكمل سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وكان في استقباله الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض وكلاء الكلية.

 

وفي بداية الزيارة أكد رئيس الجامعة أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين.

نقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر

وشدد على ضرورة أن يكون خريج الجامعة متقنًا للغة لكي يجد فرص عمل مناسبة، كما أوضح أنه مع تزايد إقبال الطلاب على الكلية سيتم إتاحة قاعات دراسية أخرى.

 

مستشفى بدر الجامعي 

وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وأوضح الدكتور قنديل أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية لها انعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب، وتلك هي مسؤولية الجامعة من خلال إدارتها.

وناقش أهمية تطوير البحث العلمي بالكلية وجودة البحث العلمي للوصول إلى جودة الطالب وجودة العملية التعليمية من خلال توفير بيئة صالحة وأجهزة ومعامل لدعم كافة متطلبات منظومة البحث العلمي.

وخلال زيارته، قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة والامتحانات والمعامل بالكلية، ووجّه سيادته بالانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية بأسرع وقت.

 

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مطعم جامعة حلوان جامعة حلوان مستشفي بدر الجامعي

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