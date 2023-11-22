الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزارة العدل الإسرائيلية تبدأ بنشر تفاصيل عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم

أسرى، فيتو
أسرى، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، عن نشر قائمة بأسماء 300 معتقل فلسطيني تمهيدا لبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

ومن المقرر بحسب زارة العدل الإسرائيلية أن تطلق 150 منهم بموجب اتفاق الهدنة وتبادل الأأسرى والمعتقلين مع حماس. 

 إمكانية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على إمكانية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وربطتها بـ "عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم الحركة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، في تصريحات لموقع "الحرة"، الأربعاء، "إسرائيل تشكر الولايات المتحدة، مصر، قطر، وجميع الأطراف التي شاركت بالمفاوضات".

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وتعقيبا على بيان قطري أشار لإمكانية "تمديد الهدنة الإنسانية"، أشار حياة إلى اعتماد ذلك على "عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم حركة حماس".

 توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على هدنة إنسانية


والأربعاء، أكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".

وأضافت أن اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وتابعت أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

وأكدت قطر "استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".

من جانبها أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت  في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

 

وجاء في بيان حركة حماس الآتي:


- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.


- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا".

- إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.


- وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام".


- "وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساء".

- "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

- "ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين".

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