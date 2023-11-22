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ثقافة وفنون

الملك تشارلز يستقبل فرقة BLACKPINK الكورية في قصر باكنجهام (فيديو)

BLACKPINK، فيتو
BLACKPINK، فيتو

 BLACKPINK، استقبل تشارلز ملك إنجلترا، مساء أمس أعضاء الفرقة الكورية النسائية BLACKPINK، ضمن المأدبة الرسمية الكورية في قصر باكنجهام في لندن.

 

الملك تشارلز يستقبل فرقة BLACKPINK في قصر باكنجهام

وأثنى الملك تشارلز على أعضاء فرقة BLACKPINK، ليزا وجيني وروزي، خلال كلمته في المأدبة الرسمية الكورية قائلًا: “إنه أمر ملهم بشكل خاص أن نرى جيل الشباب الكوري يتبنى العديد من القضايا الهامة.. أشيد بكل من جيني، وجيسو، وليزا، وروزي، المعروفات بشكل جماعي باسم بلاك بينك، لدورهن في إيصال رسالة الاستدامة البيئية إلى الجمهور العالمي كسفراء”.

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رقم قياسي لـ فرقة BLACKPINK

 حطمت فرقة النساء الكورية العالمية، رقمًا قياسيًّا جديدًا لتاريخها الفني، وذلك بعد أن أصبحت حفلتهم الأخيرة التي أقيمت مؤخرًُا، في إستاد فرنسا الدولي، الحفلة الأعلى حفلة لأي فنان آسيوي في التاريخ.

 

وحضر حفل فرقة BLACKPINK، ٧١ ألف متفرج، امتلأ بهم إستاد فرنسا الدولي عن آخره.

وكانت جميع تذاكر حفل فرقة الفتيات الكورية الشهيرة BLACKPINK، نفذت بعد ساعات من طرحها، ليصبح بذلك، الحفل الأكثر حضورًا لأي فنان أجنبي، في تاريخ  أوروبا.

 وأقيم حفل BLACKPINK، في سادس أكبر إستاد لكرة القدم في أوروبا ويتسع لأكثر من ٩١ ألف شخص.

 

عضوة فرقة BLACKPINK تتجه للتمثيل

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن منتجي مسلسل EUPHORIA، يجرون محادثات مع المغنية الكورية  “جيني روبي جين”، عضو فرقة BLACKPINK، للانضمام لفريق عمل الموسم الثالث من المسلسل الشهير.

وأوضحت التقارير، أن في حال موافقة جيني علي الانضمام للأبطال الموسم الثالث، فإنها ستظهر كأحد صديقات شخصية Madie.

تواجه المغنية “جيني” إحدى عضوات الفرقة الغنائية الأشهر حول العالم Blackpink، هجوما كبيرا، من جمهور بلدها الأم، كوريا الجنوبية.

هجوم على عضوة فرقة BLACKPINK

وشنت عدد من المواقع الصحفية في الفترة الأخيرة جنبا إلى جنب مع الجمهور، هجوما كبيرا علي 
"جيني"، بسبب مشاهدها الجريئة في مسلسل THE IDOL، حيث ظهرت جيني في مشاهدة عارية وجريئة، أثارت غضب محبيها.

وعلى النقيض، أشاد النُقاد الأمريكيين، بمشاهد تمثيل، المغنية “جيني روبي جين”، في مسلسل ‘THE IDOL’، وتحدثوا بأنها قامت بأداء تمثيلي، أفضل مما قاموا به جميع طاقم المسلسل مجتمعين.

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