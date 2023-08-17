الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام ٢٠٢٤م، على أن تكون برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

معرض الكتاب 2024 

ويأتي ذلك استعدادًا للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

الدورة 55 معرض القاهرة للكتاب 

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والكاتب الصحفي والمفكر أحمد الجمال، والكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والكاتب والمترجم الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة ورئيس المركز القومي للترجمة سابقًا، والدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، والدكتورة جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والدكتور حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وزير الإعلام الأسبق، والدكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية.

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بالإضافة إلى الدكتور سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير السياحة الأسبق، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والمهندس هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).

 

معرض القاهرة للكتاب 

جدير بالذكر أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ ٥٥ لعام ٢٠٢٤، تستضيف مملكة النرويج ضيف شرف.

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