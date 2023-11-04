كوريا الشمالية تطالب بطرد أمريكا من مجلس حقوق الإنسان بسبب مذابح غزة
أكدت كوريا الشمالية أنه على الرغم من تحدث أمريكا عن منع تصعيد الوضع في قطاع غزة، إلا أن نيتها الحقيقية هي رعاية ودعم الهجوم العسكري الإسرائيلي "المتهور" على القطاع.
جرائم حرب بشعة
جاء ذلك في بيان باللغة الإنجليزية، صادر عن لجنة الحقوقيين الكورية الشمالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
كما اتهمت اللجنة أمريكا بالتورط في "جرائم حرب بشعة تؤدي إلى مذبحة للعرب الأبرياء" من خلال تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها المستمرة ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
المحكمة الجنائية الدولية
وانتقد البيان كذلك واشنطن، لكونها في "ذروة المعايير المزدوجة"، وطالب بضرورة "تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطردها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وكان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونج، نفى تقارير تزعم تزويد بيونج يانج حركة "حماس" الفلسطينية بالأسلحة، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها"، متهما واشنطن بالسعي لتحويل اللوم في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى دولة ثالثة.
أمريكا وراء الحرب
وفي الشهر الماضي، اتهمت كوريا الشمالية، أمريكا بالوقوف وراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، معتبرةً أن واشنطن مسؤولة "بالكامل" عن هذه المأساة.
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