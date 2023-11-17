فرقة الدور الأول تشدو بموسيقى الجاز والألحان الشرقية في بيت السحيمي

يقيم بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الثامنة من مساء غد السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، حفلا لفرقة "الدور الأول".

حفل فرقة الدور الأول

وتقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز والألحان الشرقية، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج "، "صحبة"، "قرار ازالة"، "هوية"، "الشعر الازرق"، " رقص الهوانم"، "ع الطريق"، "حسب الله"، "چيبسي"، "المنيل"، "كيتي "و "كازانوفا".

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فرقة الدور الأول

ويرجع اسم الفرقة "الدور الأول" الى اجتماع الأعضاء يوميًا في شقة صغيرة في الطابق الأول بإحدى عمارات القاهرة وذلك خلال عام 2003، ليطلق صناع الفرقة هذا الاسم عليهم.