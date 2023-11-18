مجازاة تنفيذيين لتقصيرهم في مواجهة التعديات والبناء المخالف ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن قرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن مجازاة بعض المسؤولين التنفيذيين بسبب تقصيرهم في مواجهة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أصدر عددًا من القرارات التي تقضي بمجازاة بعض المسؤولين التنفيذيين المعنيين بتنفيذ قرارات الإزالة، وذلك لما هو منسوبًا إليهم من أوجه التقصير والتراخي في أداء أعمالهم المُكلفين بها في هذا الشأن.

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وذلك بناءً على مذكرة قام بعرضها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ توجيهات الدولة المشددة لمواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بالبناء المخالف.

وشمل القرار مجازاة مسؤول تنظيم بالوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية، بمركز بني سويف، بخصم 3 أيام من راتبه، وكل من: مسؤول حماية الأراضي بإدارة بني سويف الزراعية، ورئيس الوحدة الزراعية ببندر بني سويف، ومسؤول حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بندر بني سويف، ورئيس وحدة منقريش الزراعية بمركز بني سويف وذلك بخصم يومين من راتب كل منهم.

كما شمل القرار مجازاة كل من: مهندس واثنين من فنيي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بخصم 3 أيام من الراتب، لما نُسب إلىهم من إهمال وتقصير في أداء الأعمال المُكلفين بها.

وشدّد محافظ بني سويف، على استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات الإزالة في المهد، مؤكدًا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين، في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن التعامل بحزم حيال الممارسات غير القانونية، فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.