تقارير إيطالية: أندية سعودية تهتم بضم ثلاثي روما

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن أندية الدوري السعودي، تهتم بالحصول على خدمات 3 لاعبين من نجوم فريق روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووافق إي سي روما خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية 2023، على انتقال أحد لاعبيه إلى الدوري السعودي، وهو المدافع البرازيلي روجر إيبانيز إلى الأهلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أندية دوري روشن تريد ضم 3 لاعبين من روما، وهم الإنجليزي كريس سمولينج، الإيطالي ليوناردو سبينازولا والأرجنتيني باولو ديبالا.

Advertisements

ومن المقرر أن ينتهي عقد سبينازولا مع روما، يونيو 2024، أما عن ديبالا وسمولينج، فلديهما عقد مع الجاليروسي حتى يونيو 2025، أي لمدة موسم ونصف الموسم.

ويستهدف ذئاب العاصمة الإيطالية إلى تجديد عقود اللاعبين الثلاثة، بناءً على طلب من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبالنظر إلى خط سير الصفقة، فإن ضم ديبالا لن يكون صعبًا، في ظل وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل نظير 12 مليون يورو فقط.

ويطمح فريق الهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس إلى تعويض خدمات المصاب نيمار دا سيلفا، بضم ديبالا، في يناير 2024.

فيما كشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للديربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة.

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، صدمة، قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" اليوم الاثنين، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأخدود القادمة، كما سيغيب عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض، يوم 1 ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طبيب النادي أوضح للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن لابورت لن يكون جاهزًا للمشاركة في الفترة المقبلة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم أثناء تواجده في مسبح منزله.

وأكدت على غياب لابورت عن مواجهة الأخدود، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض على رأسها النصر.

ويظل دي خيا من دون ناد منذ يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ويفضل دي خيا العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن هناك ناديين فقط مهتمان بضم اللاعب وهما ريال بيتيس وفالنسيا ولن يتمكنا من تقديم راتب يقترب مما كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يحاول إقناع دي خيا بالانتقال إلى النادي الأمريكي وهناك حالة من التفاؤل بشأن موافقة الحارس.

إذا انضم دي خيا إلى إنتر ميامي سيكون زميلًا لـ ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون ضمن نفس الفريق تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو.

وكشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، حصل على عروض جديدة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وذكرت أن إنتر ميامي أيضا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع دي خيا، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية.

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.