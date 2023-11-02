جوزيه مورينيو يشعل الصراع بين الهلال واتحاد جدة والأهلي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، يشعل الصراع بين نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويقود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فريق روما الإيطالي منذ عام 2021، وقد أعلن في تصريحات سابقة أنه مستعد للعمل في السعودية.

ووفقًا لما ذكره موقع “diretta” الإيطالي، فإن نادي الهلال بدأ المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادة الفريق بالموسم المقبل.

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وأشار إلى أن ناديي اتحاد جدة والأهلي يتنافسان مع الهلال على التعاقد مع مورينيو الموسم المقبل.

وأوضح: مسؤولو نادي الهلال يكثفون محاولاتهم لإقناع مورينيو، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، من خلال تقديم عرض مالي ضخم له.

وقاد مورينيو عدة أندية من قبل وهي، بنفيكا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الفتح، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

جرت مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيقام خلال يومي 11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة، الهلال في مواجهة صعبة أمام التعاون، أما النصر يصطدم بنظيره الشباب.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيصلي، أما الخليج سيلاقي أبها.

ويعيش التعاون، فترة جيدة على مستوى النتائج، ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

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