تصفيات اليورو، هولندا تكتسح جبل طارق بسداسية

تصفيات اليورو، اكتسح منتخب هولندا مضيفه منتخب جبل طارق بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أحرز سداسية منتخب هولندا كلا من كالفن ستينجس ثلاثة أهداف في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 50 والدقيقة 62 وماتس فيفر بالدقيقة 23، وتيون كوبمينرس بالدقيقة 38 كودي جاكبو في الدقيقة 81.

تشكيل منتخب هولندا أمام جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا

أعلن لويس فان جال مدرب منتخب هولندا تشكيل فريقه لمواجهة جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا والذي جاء كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: تييزي – ستيفان دي فري – فيرجيل فان دايك – ويفير.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – ستينجس – فييرمان- كوبمينيرس.

الهجوم: مالين – فوت فيخهورست.

وفي مباريات أخرى ضمن نفس المجموعة تعادل منتخب فرنسا مع نظيره منتخب اليونان بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أهداف مباراة فرنسا واليونان

وتقدم منتخب فرنسا في البداية عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 42 قبل أن يتعادل منتخب اليونان في الدقيقة 56 بهدف سجله باكاسيتاس ثم أضاف الهدف الثاني لمنتخب اليونان اللاعب فوتيوس يوانيديس في الدقيقة 62 قبل أن ينجح يوسف فوفانا في أدرك هدف التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 74.

تشكيل فرنسا أمام اليونان في تصفيات أمم أوروبا

جاء تشكيل منتخب فرنسا أمام اليونان كالتالي:

حراسة المرمى: سامبا.

خط الدفاع: ساليبا - كوندي -لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا - رابيو - جريزمان.

خط الهجوم: مواني - ديمبلي - جيرو.

شهدت المباراة سيطرة مبكرة من لاعبي منتخب فرنسا، من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الديوك في منتصف الملعب.

وكانت أول الفرص في الدقيقة السادسة بتسديدة من جول كوندي لاعب فرنسا من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع اليونان عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة التاسعة، رد جيورجيس ماسوراس لاعب منتخب اليونان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 12، أطلق عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني أوديسياس فلاكوديموس، ثم تسديدة قوية من أنطوان جريزمان في الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 25، احتسب الحكم ركلة حرة لمنتخب اليونان في منتصف ملعب فرنسا نفذت بعرضية في اتجاه منطقة الجزاء قابلها كونستانتينوس مافروبانوس برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 42، أحرز راندال كولو مواني هدف منتخب فرنسا، بعد تمريرة من أوليفييه جيرو إلى مواني داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

وكان منتخبا فرنسا وهولندا ضمنا التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ الجولة الماضية.