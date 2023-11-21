الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

ورشة عمل لمهارات ريادة الأعمال بمركز التنمية الشبابية في المنصورة

شباب الدقهلية، فيتو
شباب الدقهلية، فيتو

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لتدريب المهارات الريادية في ريادة الأعمال، اليوم الثلاثاء، بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، ويستمر التدريب علي مدار يومين.

 

بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات بالدقهلية، وقام بالتدريب المدرب الحسيني الحسيني عيسي، والمدرب عمر جابر عمر، وعصام رمضان منسق التدريب بالمديرية.

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تناولت الورشة التدريبية المهارات الريادية باعتبارها عنصرًا اأساسيًا لاكتشاف الفرص غير المستغلة، والخروج بأفكار مشاريع ابتكارية ناجحة، خصوصًا مع التغييرات التي نشهدها يوميًا ويتغير معها حاجة السوق والمستهلكين، مما استدعى الحاجة الضرورية لهذا النوع من المهارات عند بدء أي شركة جديدة، لإدارة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق النمو والنجاح.

وفى نفس السياق تم تدريب الشباب والفتيات حول كيفية التمكن من المهارات الريادية في حال كنت تتطلع إلى إنشاء شركة جديدة، حتى تستطيع إدارتها بفعالية. إذ تساعدك هذه المهارات على سبيل المثال في التعامل مع مواقف العمل المختلفة بأخلاقية عند حدوث خلافٍ ما، والتواصل الفعال مع الآخرين لتحقيق أهداف الشركة، وبناء العلاقات وإقناع الآخر بوجهة نظرك وحل المشكلات والبقاء صامدًا وإيجابيًا عند حدوث خسائر غير متوقعة

يأتي تنفيذ الورشة التدريبية للمهارات الريادية، برعاية وزارة الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعصام رمضان منسق المشروع.

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