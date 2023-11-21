الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

تنمية النشء بمديرية شباب الأقصر تنفذ المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

نفذت ادارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة حفظ القرآن الكريم علي مستوى الإدارات الفرعية بمشاركة مراكز الشباب وذلك ضمن  خطة الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023/2022 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. 

 

تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

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كما  نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر ٢٠٢٣ بعقد (جلسة فيلم)، بمركز شباب "نجع قباح"  بإدارة شباب"الطود"، بحضور أعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

يأتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان وتحت إشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية. 

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