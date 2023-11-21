الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يناقش مستجدات تجهيز 693 مقرا انتخابيا للانتخابات الرئاسية

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش مستجدات تجهيز 693 مقرا انتخابيا،فيتو

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات؛ وذلك لمناقشة مستجدات تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بحضور أكثر من 2500 مواطن، محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية للشباب

تعليم الغربية يتعاون مع كلية الآداب جامعة طنطا للتدريب وتنمية المهارات

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 693 مقرا وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10- 12 ديسمبر المقبل.

Advertisements

 


ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

 

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.


وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مستجدات صيانة جميع المعدات الهندسية الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد محافظ الغربية خلال الاجتماع على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية طنطا انتخابات إجراءات انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

فوز دجلة وراية وخسارة الاتصالات وتعادل طنطا في دوري المحترفين

بحضور أكثر من 2500 مواطن، محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية للشباب

تعليم الغربية يتعاون مع كلية الآداب جامعة طنطا للتدريب وتنمية المهارات

اللقطات الأولى لحريق محول كهرباء ملاهي أطفال بمنطقة العجيزي في طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين بعد وصوله 50 جنيها بالأسواق؟

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية