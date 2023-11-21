الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

بحضور أكثر من 2500 مواطن، محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية للشباب

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعاتاقتصادية تنموية، فيتو

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، فعاليات تسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية ضمن مبادرة "بيتك عمران" والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، بحضور أكثر من 2500 مواطن.

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 جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، العقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، المهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة،أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

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بدء اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة.


وأكد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية خلال كلمته أن التمكين الاقتصادي يعزز القدرة الذاتية ويسهم في تحسين الحياة مما يعزز الاستدامة ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل المحلية، كما يسهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع المحلية وتحفيز التفاعل الاقتصادي في الأماكن التي تعتمد على هذه المبادرات، 

 

مختتما كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الرائدة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية حيث إن مساهماته الحاسمة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن ظروف الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وفي كلمته قال محافظ الغربية إنه يجب أن نشكر جميعا في حدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهدى المواطن المصري الريفي البسيط مبادرة حياة كريمة التي تعد من أعظم الهدايا التي قدمها فخامته للشعب المصري فتقوم المبادرة بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة الشاملة البشرية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة المعيلة لهذه التجمعات الريفية مشيرا إلى أن هدايا فخامة الرئيس متعددة ولا تقف ومنها مبادرة بيتك عمران لحياة كريمة لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات الغير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، 

 


مختتما كلمته بقوله ما يقدم اليوم لأهالينا هو (من خير بلدنا لأهالي بلدنا – تحيا مصر بكم جميعا).
واختتم اللقاء بتسليم المشروعات الاقتصادية التنموية.


وعلي هامش اللقاء حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.


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أخبار محافظة الغربية الغربية طنطا quot حياة كريمة quot

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