حنان مطاوع تتألق في مشهد الاعتراف بقتل مراد مكرم في مسلسل صوت وصورة (فيديو)

مسلسل صوت وصورة، تألقت الفنانة حنان مطاوع في مشهد الاعتراف بالقتل والذي تم تحت ضغط من المحامي لطفي عبود، وتمكنت حنان بفضل موهبتها من التنقل بملامحها بين المشاعر المختلفة لتبوح في الأخير بالسر الذي ظلت محتفظة به على مدار الحلقات الماضية كلها، وجاء الاعتراف بأداء يؤكد أننا أمام موهبة استثنائية كالكنز لا تزال نابضة بالحياة وتصقل مع مرور السنوات.

تفاصيل الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة مفاجئة من العيار الثقيل حيث اعترفت رضوى أنها من قتلت عصام الصياد وذلك تحت ضغط من محاميها لطفي عبود الذي هددها بترك القضية والتخلي عنها إن لم تخبره بأنها لها علاقة بجريمة القتل أم لا.

وخلال الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة يبلغ عبد الغني عن سعاد وحينما يذهب مع الضابط لضبط الكاميرا وفقًا لبلاغ عبد الغني لا يجد شيئا ويخرج عبّد الغني دون أن يعلم مصيره.

ويذهب إلى لطفي عبود طالب المساعدة دون جدوى فقرر أن يمكث في الشارع وبدأ في “الشحاتة”.

وخلال الحلقة أيضًا تحاول رانيا ووافي ونورا إيجاد دوبلير ليحل محل رضوى في القضية ولكنهم يجدون أنه يطالب ب ٣ مليون جنيه نظير هذه المهمة فيصرفون النظر، وتسافر نيرمين وأبنائها مع إيهاب إلى كندا بينما يتلقى الضابط حسين بلاغا من مجهول يفيد بضلوع إيهاب في جريمة القتل.

الحلقة ٢٨ من مسلسل صوت وصورة

دارت أحداث الحلقة ٢٨ من مسلسل صوت وصورة حول زيارة نيرمين لرضوى والتي تحاول خلالها أن تؤكد تعاطفها معها ولكن رضوى لا تتجاوب مع نيرمين ومشاعرها الطيبة تجاهها.

ويصل إلى لطفي عبود مظروف بدون اسم يحمل أوراق ومستندات تضر بسمعة ماجدة علوان فيقدمها للسلطات ويتم التحفظ على ماجدة للتحقيق معها من قبل الرقابة الإدارية وتتمكن هي من الهرب بطائرة خاصة.

وبعد طلاق عبد الغني وسعاد يحاول عيد الغني العودة إلى منزله ليكتشف أنه أصبح ملكًا لرضوى فيسير هائمًا في الشوارع ويقرر أن يبلغ عن طليقته سعاد بعدما أوهمته بحبها ثم غدرت به دون سبب.

فيديو مسرب من مسلسل صوت وصورة

تم تسريب فيديو من مسلسل صوت وصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف محاولة سعاد “فدوى عابد” بقتل عصام الصياد.

ويوضح الفيديو هجوم سعاد بسكين على عصام الصياد دون الكشف عن نتيجة هذا الفعل وهو ما يضع سعاد على قائمة المشتبه بهم في مقتل رضوى.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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