مقتل عامل بطلق نارى في الجلاوية بسوهاج
لقى عامل مصرعه منذ قليل بطلق نارى في خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بسوهاج تفيد بمقتل مجدى نشأت ٢٧عاما بطلق ناري على يد شخصين في خصومة ثارية بين أبناء عمومة منذ عامين وجود خصومة ثأرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
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