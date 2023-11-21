جزر القمر تحقق مفاجأة بالفوز على غانا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، فجر منتخب جزر القمر مفاجأة بالفوز على ضيفه منتخب غانا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب موروني مالوزيني، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز ميزياني ماوليدا لاعب منتخب جزر القمر هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 43 من زمن المباراة، ليقود منتخب جزر القمر لتحقيق 3 نقاط غالية في مشوار التأهل للمونديال.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

Advertisements

وتضم المجموعة التاسعة كلا من غانا، مدغشقر، جزر القمر، تشاد، مالى، جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكان منتخب غانا قد حقق انتصارًا قاتلًا من نظيره مدغشقر، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى، فيما حقق جزر القمر على جمهورية إفريقيا الوسطى 4-2.

وفي مباراة أخرى اليوم، سقط منتخب السنغال في فخ التعادل السلبي أمام نظيره توجو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفشل منتخب السنغال في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد كيجي في توجو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026

بتلك النتيجة يصبح ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:

منتخب السنغال: 4 نقاط.

منتخب السودان: 4 نقاط.

منتخب الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط.

منتخب توجو: نقطتين.

منتخب موريتانيا: نقطة وحيدة.

منتخب جنوب السودان: نقطة وحيدة.



يذكر أن منتخب السنغال فاز على نظيره منتخب جنوب السودان، في إطار منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برباعية نظيفة.

سيواجه منتخب السنغال بقيادة المدرب أليو سيسه نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي مباراة أخرى، خطف منتخب ليبيا تعادلا ثمينا أمام نظيره الكاميرون، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

تقدم منتخب الكاميرون بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل منتخب ليبيا في الدقيقة 43 عن طريق عبدالمنعم عكاشة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من ليبيا والكاميرون وأنجولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

بهذا التعادل يرتفع رصيد المنتخب الليبي إلى 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، وهو نفس رصيد منتخب الكاميرون بعد أن فاز في جولة الافتتاح على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليبيا.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026



المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026



وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.