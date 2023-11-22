بدء تركيب الألواح الشمسية على عمارات البناء الأخضر بحدائق العاصمة

قام المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بالمرور على بعض مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة مشروع"سكن لكل المصريين " والذى يحتوى إسكان محدودى الدخل بمساحة ٧٥م ومسحة ٩٠م والإسكان الأخضر بمساحة ٩٠م.

وتابع توريد عدد كبير من الألواح الشمسية التى يجرى حاليا تركيبها فوق أسطح العمارات لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة بعمارات مشروع الإسكان الأخضر حيث إن هذا المشروع يتم استخدام مواد بناء صديقة للبيئة به، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء، نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، والذى بدأ طرحه لأكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة، وبالتنسيق مع وحدة الدعم بوزارة الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه جار استكمال عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم المرور مع إدارة الزراعة حيث تم البدء بتحديد أنواع الأشجار التى تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلالها، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، وتمت مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة، وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة كما تم عمل مسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق وأكد على إدارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضارى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة لعام 2023 في فئة "المتنزهات والترفيه"، المُقدمة من الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في الشرق الأوسط، والجمعية العلمية السعودية لعمارة البيئة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته مجلة المناظر الطبيعية، وأقيم في 15 نوفمبر الجارى بفندق اتلانتس رويال بجزيرة جميرا في دبي.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن حفل توزيع الجوائز، شهد تكريمًا خاصًا لشركة دار الهندسة - التى قامت بتصميم المشروع -، وذلك لاعتماد المصممين على استخدام النباتات المحلية والتقنيات المبتكرة لحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأضاف الوزير، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.