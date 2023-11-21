الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محافظة الأقصر

نائب وزير الإسكان،
نائب وزير الإسكان، فيتو

استقبل اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

Advertisements

ودار الاجتماع الموسع ليشمل إستعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.


كما عرض فريق العمل لوحدة المشروع مراحل التنفيذ وما تحقق منها، كما تم عرض الأعمال الجارية  والخطوات المستقبليه للمشروع.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أن الوزارة تدعم الكوادر الشابه التى أظهرت حرصها على تحقيق نسب التنفيذ المطلوبه خلال المرحلة السابقه وحرصهم على نجاح المشروع لخدمة أهالى قرى محافظة الأقصر

حضر اللقاء كل من الدكتور ياسرعلـوان، والمهندسة غــادة مصطــفى وإبراهـــيم حمــيد، وفيصـل بـن لطيــف، والمهنــدس صموئيل كمــارا ممثلي بنــك التنمية الأفريــقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، والمهندسة ريهـام حلمى، والأستاذ أحمـد علـى، والمهندس صلاح سرحان من وزارة الإسكــان، والمهندس عـزت الصيــاد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الإفريقى بالشركة القابضة، وإبراهيــم حســن، ومحمد حسنى، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر فيتو مياه الاقصر شركة مياه الأقصر نائب وزير الاسكان

مواد متعلقة

وحدة السكان بالأقصر تستكمل مبادرة "صحتك تهمنا"

جامعة الأقصر تنظم حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين

مدير طب بيطري الأقصر يتابع الحملة القومية للتحصين

شباب ورياضة الأقصر تنظم تدريبات المشروع القومى للموهبة

تحرير 19 مخالفة داخل مطاعم بمدينة الأقصر خلال حملة تفتيش بيئية

مسرح عرائس وورش فنية متنوعة بثقافة الأقصر

تعرف على شروط الاشتراك في دورة المهارات الريادية بمديرية شباب الأقصر

وحدة حماية طفل الأقصر تنظم يوم ترفيهي لـ300 طفل يتيم

الأكثر قراءة

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

مهاجم محلي يدخل دائرة اهتمام الأهلى (فيديو)

كيف زلزلت ليلى مراد الكيان.. ولماذا طاردتها إسرائيل حتى بعد وفاتها ؟ (فيديوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

انتفاضة إلكترونية بعد التنمر على نجوى إبراهيم: "إنتي أم المصريين التانية"

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الأهلى، كواليس اجتماع كولر مع إمام عاشور (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية