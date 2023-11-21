إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى

صفقة الأسرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل نقتله “القاهرة الإخبارية” منذ قليل: إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة.

اجتماع نتنياهو



وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التي ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية في اليوم التالي.

المصادقة علي صفقة تبادل الأسرى

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي، إنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سنمنح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها.

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تصريح بايدن

وأكد جو بايدن الرئيس الأمريكي: اقتراب الاتفاق على صفقة الرهائن.

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

صفقة الأسرى، أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة حماس.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النبأ وقال: "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس".

اتفاق إطلاق سراح الرهائن



ومنذ قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس فى قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عدد من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".

وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".

وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".