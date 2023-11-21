ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملات بالجيزة والشرقية خلال أسبوع

رصد مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز أنشطة مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي.

ضبط 7 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، عدة قوافل بيطرية مجانية بمركز الصف وإدارة الوراق، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان

كما كثفت المديرية الحملات الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 7179 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتم تحصين 10 ألاف و967 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 3 حالات تعدي بناحيه كفر عطا التابعة للوحدة المحلية بتمده.

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قوافل بيطرية استعدادا للحملة القومية الثالثة للتحصين

كما نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قوافل بيطرية مجانية بقرية المحرص التابعة لوحدة بني موسى التابعة لإدارة أبو قرقاص، وقرية بني عامر التابعة لإدارة العدوة، وقرية نواي التابعة لوحدة الأشمونين التابعة لإدارة ملوي، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع الأطباء البيطريين بإدارة إسنا ورؤساء الأقسام وأطباء الوحدات البيطرية، وتم التأكيد على الاستعدادات لبدء الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية أثناء عمليات التحصين.

حملات بيطرية في الشرقية

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية بمركز ابوكبير

وشنت المديرية حملات للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و210 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، كما انتهت أيضا من تحصين 2265 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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