بعد اقترب أحمد فتوح من الأحمر.. أشهر انتقالات اللاعبين بين الأهلي والزمالك.. حسام وإبراهيم حسن.. وجمال عبد الحميد وزكريا ناصف وأيمن شوقي «بالقائمة»

أحمد فتوح، اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال الى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على انتقال أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي حال تقديم القلعة الحمراء بعرض رسمى لشراء اللاعب الدولي صاحب الـ26 عاما.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع أحمد فتوح وخصم 25% من مستحقاته بعد خروجه دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سى في بطولة الدوري الممتاز”.

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جمال عبدالحميد وزكريا ناصف وأيمن شوقي

بداية انتقال اللاعبين من الأهلي إلى الزمالك كانت مع الثلاثي جمال عبد الحميد وزكريا ناصف وأيمن شوقي حيث انتقل الأول للزمالك بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة مع الأهلي، فيما انتقل الثنائي زكريا ناصف وأيمن شوقي من الأهلى إلى للزمالك بعد تحقيق إنجازات كبيرة مع القلعة الحمراء.

رضا عبد العال من الزمالك إلى الأهلي

انتقال رضا عبد العال من الزمالك الى الأهلي أحدث ضجة كبيرة وقتها في صفقة كانت الأبرز في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

التوأم حسن من الأهلي إلى الزمالك

وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن أكبر الصفقات بين قطبى الكرة المصرية حينما انتقلا في صفقة كبرى من الأهلي للزمالك في مطلع الألفية الثالثة ليحققا مع القلعة البيضاء بطولات كبيرة سواء على المستوى المحلى أو القارى.

الغانى أحمد فيلكس من الأهلي إلى الزمالك

انتقل الغانى أحمد فيلكس من الأهلي إلى الزمالك بعدما نجح في تحقيق نجاحات عديدة مع القلعة الحمراء.

ابراهيم سعيد من الأهلى إلى الزمالك

وانتقل إبراهيم سعيد من الأهلى إلى الزمالك في عام 2004 بعد دخوله في أزمات كبيرة مع القلعة الحمراء

ابراهيم سعيد لم يستمر كثيرا في الزمالك حيث رحل في عام 2007 ليخوض عدة تجارب في الدوري التركي قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي الإسماعيلي.

اسلام الشاطر من الزمالك الى الأهلي

وكان إسلام الشاطر أحد أبرز اللاعبين الذي انتقلوا من الزمالك للأهلي، بعدما استغل ثغرة في تعاقده لينتقل للنادي الأهلي في بداية عصره الذهبي 2005، ويحقق مع المارد الأحمر العديد من البطولات

نادر السيد من الزمالك الى الأهلى

نادر السيد أحد أطراف الصراع بين قطبي الكرة المصرية في الألفية الجديدة حيث قاد الزمالك في بداية مسيرته وحقق معه الألقاب المحلية والقارية ليخرج بعدها في رحلة احتراف أوروبية، ثم عودة إلى تجارب محلية ليمر بالأهلي عام 2006 ويدخل قائمة النجوم الذين مثلوا الأحمر والأبيض.

طارق السعيد ومحمد صديق من الزمالك الى الأهلى

واستطاع الأهلي التعاقد مع ثنائي الزمالك طارق السعيد ومحمد صديق في عام 2006 بعدما قضى الثنائي سنوات ناجح كبيرة مع القلعة البيضاء.

معتز اينو من الزمالك إلى الأهلي

وانتقل معتز اينو من الزمالك الى الأهلى فى عام 2008 وذلك بعدما قضى اينو عدة سنوات داخل القلعة الحمراء.

عصام الحضري من الزمالك إلى الأهلي

وكان لعصام الحضري نصيب من اللعب لقطبي الكرة المصرية، ولكن بشكل غير مباشر، حيث انتقل السد العالي من الأهلي لينضم إلى نادي سيون السويسري دون حصوله على إذن من إدارة الأهلي، قبل أن يقرر العودة لمصر عن طريق بوابة الإسماعيلي ثم بعدها إلى الزمالك وذلك في عام 2011.

أحمد حسن من الأهلى إلى الزمالك

وانتقل أحمد حسن لنادي الزمالك بعد تحقيقه العديد من البطولات مع الأهلى الذي تخلى عن قائد المنتخب الوطني السابق وذلك في عام 2011.

مؤمن زكريا من الزمالك إلى الأهلي

ونجح الأهلى ضم مؤمن زكريا من نادى الزمالك الذي لعب معه لمدة موسم واحد فقط من نادى إنبى وذلك في عام 2015 الذي عاد منه إلى القلعة الحمراء لكنه ظروفه مرضه أجبرته على الاعتزال في عام 2018.

محمود كهربا من الزمالك إلى الأهلي

وعادت الصفقات القوية بين الأهلي والزمالك في عام 2020 بعدما انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك إلى الاهلى بعد تجربة برتغالية استمرت 6 أشهر فقط، ليفجر الزمالك أزمة ويتهم اللاعب بالهروب إلى البرتغال من أجل العودة للأهلي، ويرفع دعوى قضائية ضده انتهت بتغريم اللاعب 2 مليون دولار، وما زالت القضية مستمرة حتى الآن.

امام عاشور من الزمالك إلى الأهلي

وشهد العام الحالي 2023 انتقال امام عاشور من الزمالك الى الأهلى بعدما قضى ست شهور مع نادى ميتلاند الدنماركي.