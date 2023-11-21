الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو في فبراير المقبل

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي، لاتفاق للمشاركة في مباريات بطولة كأس موسم الرياض الثلاثية، التي تجمع الهلال والنصر من السعودية بجانب الفريق الأمريكي.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر إقامة البطولة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرًا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.


وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم "The Last Dance".

Advertisements

كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

 

جائزة جلوب سوكر

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة 14 من جوائز دبي جلوب سوكر.

وتشهد الدورة تنافس 30 اسما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، منهم 10 لاعبين بمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

كما تشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة دار سوذبيز البريطانية، إقامة مزاد على قمصان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم 2022 والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وأشارت شركة سوذبيز البريطانية، أن المزاد سيكون على 6 قمصان وهي التي ارتداها ميسي في مبارياته بكأس العالم حتى الفوز باللقب وسينطلق المزاد بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويقام المزاد على قمصان ميسي بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 30 نوفمبر 2023، وينتهي يوم 14 ديسمبر 2023.

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ميسي رونالدو ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو الهلال السعودي النصر السعودي الهلال والنصر إنتر ميامي الأمريكي

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين ليسوتو وبنين

تصفيات كأس العالم، تونس تعود بالفوز من مالاوي

تصفيات كأس العالم، العراق تهزم فيتنام بصعوبة

محمد الشناوي ينافس على جائزة أفضل لاعب بالشرق الأوسط من جلوب سوكر

الأكثر قراءة

استشهاد حفيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حماس تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى والهدنة بغزة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

حماس تسلم رسالة عاجلة لمصر وقطر بشأن الهدنة

شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف عمل المحال التجارية وعدم البيع بعد زيادة الأسعار

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية