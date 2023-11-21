مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو في فبراير المقبل

توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي، لاتفاق للمشاركة في مباريات بطولة كأس موسم الرياض الثلاثية، التي تجمع الهلال والنصر من السعودية بجانب الفريق الأمريكي.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر إقامة البطولة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرًا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.



وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم "The Last Dance".

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كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

جائزة جلوب سوكر

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة 14 من جوائز دبي جلوب سوكر.

وتشهد الدورة تنافس 30 اسما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، منهم 10 لاعبين بمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

كما تشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة دار سوذبيز البريطانية، إقامة مزاد على قمصان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم 2022 والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وأشارت شركة سوذبيز البريطانية، أن المزاد سيكون على 6 قمصان وهي التي ارتداها ميسي في مبارياته بكأس العالم حتى الفوز باللقب وسينطلق المزاد بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويقام المزاد على قمصان ميسي بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 30 نوفمبر 2023، وينتهي يوم 14 ديسمبر 2023.