الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

رونالدو ومحمد صلاح،فيتو
رونالدو ومحمد صلاح،فيتو

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة 14 من جوائز دبي جلوب سوكر.

جائزة جلوب سوكر

وتشهد الدورة تنافس 30 اسما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، منهم 10 لاعبين بمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.
كما تشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

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ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من 6 أسابيع على نهاية العام. 

تحركات جديدة لضم محمد صلاح 

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

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