صحة القليوبية: الانتهاء من قوائم الانتظار أولوية قصوى

عقد الدكتور حمودة الجزار اجتماع مع الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، بحضور الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية من أجل توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى بنها الجامعي ومستشفيات مديرية الصحة، علي نطاق واسع لتدريب الأطباء والاستعانة بأكبر عدد ممكن من الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بمستشفيات وزارة الصحة كجراحات الأورام، وجراحات العظام وجراحات الأطفال إلى جانب توحيد بيانات القطاع الصحي على مستوى المحافظة، ومحاولة التغلب على كافة التحديات التي تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمحافظة.

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جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، وبهدف عمل حصر لجميع قوائم الانتظار للجراحات المتخصصة بجميع مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، وتحديد كافة التحديات التي تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالاضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لكل مستشفى خلال الأسبوع.

يأتي هذا كله من أجل محاولة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار في أقل وقت ممكن إلي جانب محاولة الانتهاء من قوائم الانتظار للعنايات المركزة، بزيادة حجم الاستعانة بالأطباء، ومحاولة عمل مجمعات رعايات مركزة كبري؛ حيث تم اختيار مستشفى القناطر الخيرية، ومستشفى صدر المرج؛ ليصل عدد أسرة العناية إلى ١٣٠ سرير بكل مستشفى بدلا من ٣٠ سريرا في الوضع الحالي.

كما تم مناقشة تشكيل لجان لتقييم مراكز الغسيل الكلوي الخاصة من حيث استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض من حيث مكافحة العدوى والجودة، ومراجعة كفاءة الماكينات والتأكد من سلامة البنية التحتية للمكان، من أجل الاستعداد لميكنة جميع مراكز الغسيل الكلوي ورفع قيمة الجلسات لتتماشى مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.