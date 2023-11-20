الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 حالات بناء مخالف في أبو زعبل

إزالة التعديات بالقليوبية،
إزالة التعديات بالقليوبية، فيتو

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالف بمنطقة أبو زعبل في الخانكة ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

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وتمكنت الحملة من إزالة  10 حالات كبري على مساحة 15 ألف متر تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسي وأحواش وتشوينات وأسوار كلها منشأة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بدون ترخيص حيث تمت الازالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصي العقوبات والزام المخالف برفع ناتج الازالة.
ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات منذ انطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم  الإثنين 20 نوفمبر تمكنت من إزالة عدد ( 961 حالة) على مساحة (60 فدانا و7 قراريط و22 سهما )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (478) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (54527م2) وتم تحرير عدد (434) محضر للمخالفين (مبانى/ زراعة).
وقد شددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.
والجدير بالذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).
جاءت الحملة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الأمنية. 

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