رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تزور البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،بمكتبها الدكتورة ناهد يوسف - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،و اللواء حازم عنان - نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والوفد المرافق لهما،في إطار جهود الدولة لدفع وتشجيع الإستثمار والمشروعات الصناعية ودعم المستثمرين، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور،وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى، حيث رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها،مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين، والمتابعة المستمرة، وتذليل اى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع على أن محافظة البحيرة، تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات، نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.

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