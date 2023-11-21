وزير الري يشارك في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الوفد المصرى في اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستنعقد غدًا الأربعاء، حيث ستناقش إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

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كما يشارك الوزير في إفتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر انطلاقه غدًا الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية.. الهدف السادس - التحديات والفرص"، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

وكانت اجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قد أجرى اجتماعا مع قيادات المركز القومي لبحوث المياه، أكد خلالها على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات.

كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه.

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