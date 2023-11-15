الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد إحيائه حفلا في التجمع الخامس: ناس بتغني وناس بتموت (فيديو)

محمد رمضان، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من حفله الذي أحياه بالتجمع الخامس، وذلك عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام.

وتعرض محمد رمضان لهجوم شديد من قبل متابعيه الذين انتقدوه على عدم مراعاة الظروف والمحنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، والذي يتعرض للقصف اليومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق أحد المتابعين قائلا: “ناس بتغني وناس بتموت”، فيما علق آخر: "الثبات للصادقين يا نجم. غزة لسه بتضرب".

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وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لمجموعة من بنات غزة وهن يوجهن رسالة شكر له على تضامنه مع شعب فلسطين.

وقالت الفتاة خلال الفيديو: "رغم كل الآلام صامدين وإن شاء الله منتصرين وشكرا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع".

محمد رمضان

وكان محمد رمضان نشر في وقت سابق فيديو جديدا عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا يوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

وتابع: "أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".