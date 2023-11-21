الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى جنوب مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

 مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا

تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة  المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى، أمام سجن المنيا العمومى.

سيارت الاسعاف وقوات الأمن بالمنيا 


وعلى الفور انتقلت سيارت الاسعاف وقوات الامن الي موقع الحادث، وتبين تصادم دراجة بخارية بأخرى، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

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نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج

وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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