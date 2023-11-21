إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا
أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى جنوب مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.
مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا
تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعى، أمام سجن المنيا العمومى.
سيارت الاسعاف وقوات الأمن بالمنيا
وعلى الفور انتقلت سيارت الاسعاف وقوات الامن الي موقع الحادث، وتبين تصادم دراجة بخارية بأخرى، نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.
نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج
وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.