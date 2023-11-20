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محافظات

75 ألف جنيه لأسر الضحايا، محافظ بورسعيد يصرف إعانات في حادث انهيار عقار الشرق

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،فيتو

 صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على صرف إعانة قدرها ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث انهيار عقار حي الشرق،  فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفيين في الحادث، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفين لاستلام المبلغ.

وأسفر انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس عن وفاة  4 أشخاص وهم عيد حماد التوني  وياسين عبد الحميد ياسين وعبد الحميد ياسين محمود وعبد الرحمن عبد الحميد ياسين، وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفين في حادث انهيار العقار حي الشرق،  ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين

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وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية ببورسعيد حتى الآن أربعة جثامين من أسفل العقار المنكوب الذي انهار على المواطنين بحي الشرق والكائن بمحيط حديقة فريال.

 

عائلة واحدة

 وتمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بعد الحادث من انتشال جثمان شاب، بعد أن تم انتشال جثمان والده وشقيقه من أسفل عقار بورسعيد المنهار.


واستقبلت مستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد جثمان الشاب عبد الرحمن عبد الحميد ياسين ويبلغ من العمر 24 عاما، وذلك بعد انتشال جثمان شقيقه ياسين، ووالده عبد الحميد، كما تم انتشال جثمان شخص آخر ليصبح إجمالي الضحايا حتى الآن.


وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسر تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال الجثث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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