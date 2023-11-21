الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

رادار المرور يحرر 13 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

رادار المرور يحرر
رادار المرور يحرر 13 الف مخالفة، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

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 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63434) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (13248) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (407) مخالفات السير بدون تراخيص،  (146) مخالفة دراجة نارية،(1423) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (23) مخالفة موقف عشوائى، (13) مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 


 

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