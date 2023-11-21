رسوم وتكاليف قرعة الحج لعام 2024، المستندات المطلوبة من الفائزين، ومواعيد تكاليف الحج والوصايا العشر للحجاج

كشفت وزارة الداخلية،عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ/ 2024م.. لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

مواعيد سداد رسوم قرعة الحج 2024



وأوضحت الوزارة أنه يبدأ سداد تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي - مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 11 ديسمبر المقبل.

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يكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهي مبلغ وقدره (149,000 مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتي سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطني لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن - ذوو الهمم "ومرافقوهم الوجوبيون") يكون السداد لهم معا.



وسيتم السداد بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فريضة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.



المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن الفائز في حج القرعة عليه التقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:



- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 1/3/2024م الموافق (20) شعبان 1445هـ، ويراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج.



وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).



كما سيقوم المواطن بتسليم صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، وصورة + أصل (للإطلاع) من شهادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دوليا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.



وسيقدم المواطن الفائز بالحج أيضا بطاقة صحية صادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد على (5) سنوات أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.



وعلى المواطن الفائز بحج القرعة تقديم تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلا، وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف، بالإضافة إلى ما يستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أخرى يطلبها الجانب السعودي وما تقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.



وسيكون على الفائزين كذلك تقديم البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن"، وبيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة، أما مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر وما عدا ذلك يراعي تقديم مستند التجنيد عند السفر وتقوم مناطق التجنيد بصرف (تصاريح سـفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام، بالإضافة إلى تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم، وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

الوصايا العشر للحجاج 2024



وأكدت وزارة الداخلية أنه على الفائزين بالقرعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة الواجب اتباعها.



كما أكدت وزارة الداخلية ضرورة احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.



وشددت على ضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكي "عشرة آلاف دولار أمريكي فقط") أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، والالتزام بتعليمات وزارة الحج السعـودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

انتهت وزارة الداخلية من إجراء مراسم قرعة الحج العلنية لعام 2024 على مستوى الجمهورية وجرت بدون تدخل بشرى باستخدام الحاسب الآلى فضلا عن تخصيص نسبة 3% لكبار السن.

وعلى 6 أيام نفذت وزارة الداخلية مراسم القرعة حسب الجدول الزمنى لإجراء مراسم قرعة الحج فى المحافظات وإنتهت باعلان أسماء الفائزين لهذا الموسم.

الرابط الرسمى للاستعلام عن نتيجة الحج 2024

الرابط الرسمى للاستعلام عن نتيجة الحج 2024

ويمكن معرفة نتيجة وأسماء الفائزين فى قرعة الحج عبر الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج أو الضغط هنا

حالات يحظر فيها السفر لاداء فريضة الحج لعام 2024



يحظر سفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م، وذلك نظرا لعرضة هؤلاء لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وهم:

مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدي , الأورام"

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

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