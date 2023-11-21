الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أردوغان: الهجمات الإسرائيلية على غزة جريمة حرب

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تحولت لعقاب جماعي، وباتت تشكل جريمة حرب.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "لا نقبل بأي شكل الهجمات الإسرائيلية التي تحولت إلى عقاب جماعي، وباتت تشكل جريمة حرب، كما أن تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير".


تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وأضاف أردوغان: "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه، ولا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في منطقتنا دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية".

 

وأوضح فيما يخص "الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس"، قائلا: "وزير خارجيتنا ورئيس استخباراتنا يتابعان الأمر، وأولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق".

 

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، أنه “تحدث مطولا ومعمقا عن الظروف الدولية الراهنة وما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة جراء الجرائم البشعة، وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية”، مؤكدا "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

 

وكان الرئيس الجزائري، قد استقبل نظيره التركي، اليوم الثلاثاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

 

وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي. كما تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وتركيا.
 

Advertisements

رئيس جنوب أفريقيا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وجريمة حرب

الرئيس الإماراتي: الوضع خطير في غزة والسلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أردوغان غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة القدس الشرقية تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 إسرائيل حماس الجزائر

مواد متعلقة

الرئيس الإماراتي: الوضع خطير في غزة والسلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع

أردوغان: ما يحدث في غزة ليس حربا ولكنها بربرية ووحشية وإرهاب

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

تعليق جديد من رئيس اتحاد جدة على مفاوضات ضم محمد صلاح (فيديو)

التفاصيل الأولية لصفقة تبادل الأسرى بين فصائل غزة وإسرائيل (إنفوجراف)

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

10 رسائل مصرية قوية بشأن مستجدات التصعيد العسكري بغزة، الوقف الفوري لإطلاق النار الأبرز

بالخطوات، كيف يتم ترخيص السيارات المباعة في مزاد جمارك مطار القاهرة

ارتفاع أسعار البيض لـ 153 جنيهًا في المحال التجارية خارج المبادرة الحكومية

Advertisements

منوعات

المزيد

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

تفسير حلم تناول السم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية