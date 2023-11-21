الرئيس الإماراتي: الوضع خطير في غزة والسلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات: إن الوضع الخطير في غزة يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين ، وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان، والوقف الفوري لإطلاق النار.



وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على إكس: "شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة".



توفير الحماية للمدنيين في غزة



وتابع: "الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار".



وأوضح أن "الأزمة الحالية تؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام".



كما أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار.

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هدنة طويلة الأمد في غزة



وأكد بوتين خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا على ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.



ووصف بوتين القمة الاستثنائية بأنها جاءت في الوقت المناسب.



وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى بدون تخدير تثير مشاعر خاصة.



وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، مؤكدا أنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.



التسوية الفلسطينية الإسرائيلية



وجدد بوتين تأكيده على الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



وأكد في كلمته أن روسيا ودول "البريكس" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.



وتابع الرئيس الروسي: "لقد نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في وضع يعمه الظلم، كما أن الإسرائيليين لا يستطعيون ضمان أمن دولتهم"، مشيرا إلى أن كل هذا كان نتيجة لتخريب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين تتعايشان بسلام".



كما أعرب بوتين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

