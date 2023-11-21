محامون أتراك يطالبون المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ومسؤولين بدولة الاحتلال

تقدمت مجموعة من المحامين الأتراك بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



دعوى ضد وزير دفاع الاحتلال ونتنياهو

جاء ذلك فيما صرح به أحد الذين رفعوا الدعوى القضائية المحامي بوراك بيكير أوغلو حيث تابع: "لقد تقدمنا لتونا بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ومجلس الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان العامة، وقائد القوات الجوية، وقائد المنطقة الجنوبية، وطالبنا باستصدار مذكرة اعتقال بحقهم، وكذلك بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".



وكان محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان دولة إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاورا.



وكان قد أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن إيران تعتزم اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

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ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة

وقال كنعاني: "في رأي العديد من المحامين والخبراء الدوليين، ارتكب النظام الإسرائيلي جرائم حرب بما في ذلك عدد منها في غزة".



وتابع: "دعت إيران إلى تعيين لجنة لصياغة هذه الوثائق لتقديمها إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك هذه المحكمة الجنائية الدولية، ونأمل أن تتمكن المحكمة الدولية من ذلك، وستثبت المحكمة الجنائية، ضمن مهمتها الأساسية، أنها تتصرف بنزاهة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب".



وأوضح كنعاني أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، أثار هذه القضية خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف خلال اجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة، وأكد أن إيران ستراقب هذه القضية بعناية.

