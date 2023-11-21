الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

ندوة بالصحفيين حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

نقابة الصحفيين، تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة إلى المحاكمة الدولية"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة عصر غدٍ الأربعاء ٢٢ نوفمبر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

 

يتحدث فى الندوة ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.

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كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.

غزة، وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب؛ لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.

 

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