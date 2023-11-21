الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يستقبل 1500 لوحة من 20 دولة للمشاركة بمسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"

وزيرة الثقافة، فيتو
وزيرة الثقافة، فيتو

انتهى المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "مصر في عيون أطفال العالم" في دورتها الخامسة والثلاثين، وهذا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

 

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى التعرف على رؤية وانطباع أطفال العالم عن جمهورية مصر العربية "تاريخها- حاضرها- مستقبلها" وذلك في الجوانب الاجتماعية والسياسية والتاريخية، وقد شارك بالأعمال الفنية الأطفال والشباب من سن ٤ سنوات إلى ١٨ سنة من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أمير تادرس. 

 

وشارك الأطفال من أكثر من ٢٠ دولة مختلفة منها (سيرلانكا- مقدونيا- سلوفاكيا- أرمينيا- صربيا- المكسيك- عمان- الأردن- توجو- ألبانيا- فنزويلا- بيرو- بولاندا- كوتيفوار- أوزبكستان) بعدد ١٥٠٠ لوحة فنية وتم فرزها واختيار ٥٠٠ لوحة مطابقة للشروط، وقام بالتحكيم مجموعة من الأساتذة المتخصصين وهم:

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الدكتور محمد حمدي- أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان.

 منى متولي- مدير قسم الفنون التشكيلية.

جلال الدين جمال- فنان تشكيلي.

مريم فريد- فنانة تشكيلية.

 عمرو سمير- قسم الفنون التشكيلية.

 خالد عبد الحميد-  الأستاذة مروة خلف قسم العلاقات الثقافية الخارجية.

 سحر يسري- مدير قسم العلاقات الثقافية الخارجية.

 

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المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفن اخبار الفن

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