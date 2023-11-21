انطلاق مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الفائقين بمنطقة الأقصر الأزهرية

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، بدء انطلاق فعاليات مسابقة "الملتقى الفكري للطلاب الفائقين" للبنين، لطلاب المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وانعقدت المسابقة تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ومتابعة الأستاذ أحمد عبادي أحمد، الوكيل الثقافي ومدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالأقصر، وبحضور حامد أحمد عبداللطيف، مدير إدارة رعاية الطلاب، والدكتور يحيي عبدالسلام، موجه عام التربية الاجتماعية، الأستاذ ممدوح أيوب، موجه أول التربية الاجتماعية، الأستاذه فيفي عبدالجابر، كبير أخصائيين، الأستاذة علا محمد، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالى، أولا، المرحلة الابتدائية، حصل على المركز المركز الأول الطالب/ حمدي إبراهيم، معهد زرنيخ، والمركز الثاني الطالب/ ياسين حسين صلاح، معهد الأقصر، وثانيا، المرحلة الإعدادية، المركز الاول الطالب/ محمد بغدادي سيد، معهد بنين أرمنت الوابورات، المركز الثاني الطالب/ محمد الطيب عزالدين، معهد بنين كوم البعيرات، والمرحلة الثانوية والأخيرة:حصل على المركز الأول الطالب/زياد حمدي احمد ( معهد بنين الاقالته).

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وبدأت اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبي المهني لتنمية مهارات موجهي المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمناطق الأزهرية.

وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب. شيخ الأزهر وتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المستمرة للبرامج التدريبية الهادفة للارتقاء بمستوى العاملين بالأزهر الشريف، وامتثالًا لتوجيهات فضيلته باتخاذ ما يلزم نحو الإعداد الجيد للعاملين بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمهارى لهم.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول اختصاصات الموجه الفني وأدواره، وسجلات الموجه الفني، أنواع الزيارات، سجل التوجيه الفني، معايير أداء المعلم.

هذا، وقد أكد فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية دور الموجهين في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وأهمية تنمية مهاراتهم العلمية والمهنية، بالشكل الذي ينعكس أثره على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.

كما أكد الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي. رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية على الدور الذي يقوم به التوجيه الفني لاستكمال كافة العناصر العملية التعليمية، وأن أعمال المتابعة المستمرة بمتابعة المعاهد الأزهرية ليس فقط على التجهيزات المادية بل يشمل كافة جوانب العملية التعليمية، المعلم، والمتعلم، والمنهج المدرسي، وبيئة التعلم، وغيرها... من المهام المكلف بها التوجيه.

هذا وأفاد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية أن العام التدريبي 2023/2024م، سيشهد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات التي تثري الجوانب المهنية والمهارات العلمية والقيادية للعاملين بالمعاهد الأزهرية.

وتنفيذا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوضع خطة لتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لموجهي المرحلتين الإعدادية والثانوية في كافة التخصصات بجميع المناطق الأزهرية، وتنمية مهاراتهم.