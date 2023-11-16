الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في 4 دعاوى قضائية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 (مكرر)، الصادر في 4 نوفمبر 2023، الحكم في أربع دعاوى قضائية، صادرة من المحكمة الدستورية العليا.
وجاءت الأحكام كالتالي:
-أصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 33 قضائية دستورية، ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، بشأن قطع المعاش عن الإبن بعد بلوغه سن الـ21، قضا المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة.
-كما أصدرت المحكمة الدستورية الحكم في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 43 قضائية دستورية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلي النواب، ووزير العدل، بطلب الحكم بثبوت شركة، قضت المحكمة برفض الدعوى.
-وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة رقم 100 لسنة 4 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح بحكمها الصادر بجلسة 30/1/2021، ملف الدعوى رقم 10074 لسنة 66 قضائية.
-كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 44 قضائية تنازع.
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