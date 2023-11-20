مجموعة مصر، موعد مباراة بوركينافاسو أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يبحث عشاق ومتابعو كرة القدم الإفريقية طوال الساعات الماضية عن موعد مباراة بوركينافاسو أمام إثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وتترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة بوركينافاسو ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم، كونها تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر.

مباراة إثيوبيا ضد بوركينافاسو، هي الأخيرة المتبقية من الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، كما أن أحد أطرافها وهو المنتخب البوركيني، يعد أحد أقوى المرشحين لمنافسة منتخب مصر على بطاقة التأهل الوحيدة لمونديال 2026.

Advertisements

موعد مباراة إثيوبيا ضد بوركينافاسو

تقام مباراة إثيوبيا أمام بوركينافاسو غدا الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري، ويحتضنها ملعب أحمد العبدي بالمغرب، وتنطلق أحداثها في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إثيوبيا ضد بوركينافاسو

تنقل مباراة منتخب إثيوبيا ضد بوركينافاسو في تصفيات كأس العالم، عبر قناة SSC 2 السعودية الرياضية في تصفيات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي: نيل سات



- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة غينيا بيساو وجيبوتي

وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية:

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).