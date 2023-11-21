مقتل جندي الاحتلال أرنون، جاء ليثأر لعمه فشيعته المقاومة في غزة

حرب إسرائيل على غزة، بعد مرور 45 يومًا على حرب إسرائيل الغاشمة على غزة، يعلن جيش الاحتلال عن مقتل النقيب احتياطي أرنون أي، أو أرنون موشيه أبراهام بنفانستي فيسبي، 26 عامًا، الذي قتل أمس الإثنين على يد المقاومين الفلسطينيين في غزة.

النقيب أرنون جاء ليثأر لعمه فقتلته المقاومة

وعن حرب إسرائيل على غزة، أثار مقتل النقيب أرنون أبراهام بنفانستي ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ذهب الرقيب الاحتياطي أرنون محاربًا في غزة ليثأر لعمه، الذي قُتل في لبنان، وبالفعل كان أحد جنود الاحتلال المشاركين في الحرب الغاشمة على غزة، في لواء المشاة جفعاتي، الذي يطلق عليه "الأقوى عالميًا".

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مقتل النقبل أرنون بنفانستي، فيتو

شارك النقيب الاحتياطي أرنون موشية بنفانستي في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لكن المقاومة الفلسطينية كانت له بالمرصاد فأردته قتيلًا.

لم تكن حكاية أرنون بنفانستي عاديه، فقد قتل أربعه من عائلته في الحروب الإسرائيلية الغاشمة على مصر وغزة، ففي حرب أكتوبر 1973، قُتل جد أرنون بنفانستي فيسبي، وبعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر شارك الحرب الإسرائيلية، فتم قتله في لبنان، وجاء أرنون ليثأر له، مشاركًا في الحرب البرية على غزة، تحت لواء جفعاني، التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي بأنها الأقوى عالميًا، لكنه سقط قتيلًا على يد المقاومة.

مقتل النقيب أرنون بنفانستي تيس الجبل

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على النقيب أرنون موشيه أبراهام بنفانستي فيسبي، بأنه "تيس الجبل"، والتي تعني باللغة السريانية، أنه المشهور بالخفة وسرعة الحركة، لكن المقاومة الفلسطينية كانت أسرع له، فقامت بمباغتته وقتله.

أثار مقتل أرنون موشيه أبراهام بنفانستي فيسبي، 26 عامًا، واعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي، على يد المقاومة واعتراف جيش الاحتلال بمقتله، أثار حالة من الاندهاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

جيش الاحتلال يشيع جنوده، فيتو

علق إيلي تميمي قائلًا: "النقيب احتياطي أرنون أي، "تيس الجبل" المشتهر بالخفّة وسرعة الحركة في اللغة السريانية، التحق بجيش الاحتلال في لواء المشاة جفعاتي ليثأر لعمّه (تيس الجبل الآخر)، الذي قُتل في لبنان، ويوم أمس الإثنين كان على موعد مع المقاومة ليتم قتله وينقلوه إلى عمه"

مقتل جنديان من الجيش الإسرائيلي

وقال طه عبد الباري "النقيب احتياطي أرنون "تيس الجبل" المشتهر بالخفّة وسرعة الحركة في اللغة السريانية، التحق بالجيش الصهيوني في لواء المشاة جفعاتي ليثأر لعمّه أرنون، الذي قُتل في لبنان، وجده بنفينستي الذي قتل أيضا في حرب أكتوبر المجيدة (1973)، ويوم أمس الإثنين كانت المقاومة الفلسطينية على موعد مع الثأر من سليل التيوس، ليُقتل في شمال غزة، وفق ما أبلغت أسرته صباح اليوم، وها نحن نزفّ النبأ لأمهاتنا الثكالى وشقيقاتنا الأرامل وأبنائنا اليتامى في فلسطين".

مقتل جندديان من جيش الاحتلال في غزة، فيتو

ورد خليل بارود قائلًا: "قتل جنديان من الجيش الإسرائيلي أمس خلال اشتباك مع مسلحين في شمال قطاع غزة. القتلى هم النقيب (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنفانستي فيسبي، 26 عامًا، من يسود همعلاه، ضابط قتالي في لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيليا سنكين 20 عامًا، من نوف الجليل، جندي في الكتيبة روتيم،في لواء جفعاتي،قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة."

وقال أبو عياش: "تم ذكر اسم النقيب ارنون بالكامل لأنه الشخص الرابع لأسرته الذي يموت في حروب إسرائيل"

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 390 جندي من جنود الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر أسماء جنوده المقتولين

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الجنديين القتيلين في صفوفه وهما (النقيب احتياط أرنون موشيه أبراهام بنفانستي، 26 عاما)، من إيسود هامالي، وهو ضابط قتالي في مشاة لواء جفعاتي، وقد قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيليا سنكين 20 عاما من نوف الجليل، وهو في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي، وقد قتل أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة أيضا.

مقتل جنود الاحتلال في غزة، فيتو

وأكد موقع "واينت" الإسرائيلي، أنه أصيب أيضا 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، منهم اثنين من جنود الاحتياط في الكتيبة 699 من اللواء 551، وضابط قتالي في الكتيبة 17 من لواء بسلامة، ومقاتل من الكتيبة 46، ومقاتل من الكتيبة 52 من كتيبة بسلامة، حيث تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلاتهم.