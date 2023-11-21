قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من تحيا مصر تصل لميناء رفح البري (صور)

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة، لميناء رفح البري، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غــزة.

قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تصل لميناء رفح البري

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تحتوي على كافة الأجهزة والمستلزمات خاصًة الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ وكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية لإغاثة قطاع غـ.ـزة، مضيفا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لضمان مرورها بسهولة دون عوائق، ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غــزة.

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الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غـ.ـزة ) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلًا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.