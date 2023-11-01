نائب محافظ القاهرة تشهد تسليم شارع الأشراف وساحة مسجد السيدة نفيسة لتطويرهم

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مراسم توقيع محضر تسليم شارع الأشراف وساحة انتظار مسجد السيدة نفيسة وحديقة قنديل أم هاشم لمؤسسة مساجد للتطوير استكمالا لأعمال التطوير العملاقة التي شهدتها مسارات مزارات آل البيت بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

مسجد السيدة نفيسة



وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها الغامرة بالبدء في الخطوات الجادة والفعالة على أرض الواقع لتشغيل المسار بكفاءة عالية من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة مساجد للتطوير اعمالا لكافة بنود بروتوكول التعاون المثمر الموقع بين محافظة القاهرة وتمثلها المنطقة الجنوبية ومؤسسة مساجد للتطوير.

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كما بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مع ممثلي المؤسسة الخطط التشغيلية المستقبلية للمسار والأفكار المتعلقة بتطويره وصيانته من خلال تشغيل عدد من الوحدات التجارية وتوفير وسائل نقل وعربات الجولف لتقدم خدماتها بكفاءة عالية لمرتادي ومحبي زيارة آل البيت والحفاظ على النتائج المتميزة التي تم التوصل إليها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة نظرا لأهمية الشارع التاريخية والذي يمثل جزءا من مسار أل البيت الذي يربط مساجد عديدة بالقاهرة التاريخية الإسلامية.

حضر التوقيع عن المنطقة الجنوبية العميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية والمستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب والاستاذة فيفي عبد الغني سكرتير عام حي الخليفة والأستاذ محمد عامر مدير إدارة انتظار المركبات بمحافظة القاهرة والاستاذ اسلام عادل مدير الاتصال السياسي والمهندسة سارة إبراهيم ودعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية والأستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية والاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين.

كما حضر الأستاذ محمد الشهاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساجد للتطوير وعدد من ممثلي المؤسسة.

جدير بالذكر توقيع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ ومؤسسة مساجد بروتوكول تعاون مشترك ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة القاهرة والتعاون المثمر البناء بين اجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لصيانة شارع الاشرف والذي يبلغ طوله ٦٠٠ متر تقريبا بنطاق حي الخليفة وحديقة قنديل ام هاشم بالسيدة زينب والتي تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ متر مربع بعد اعمال التطوير ورفع كفاءة مسار مزارات آل البيت والتي تولت اعمال تطويره المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من خلال التزام مؤسسة مساجد بتنفيذ اعمال الصيانة الدورية والتشغيل من خلال فرق عمله وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة.

بالإضافة إلى تسليم ساحة انتظار مسجد السيدة نفيسة وفقا لمحاضر الاجتماعات التي انعقدت بمقر المنطقة الجنوبية الى نطاق سريان البروتوكول الموقع والتأكد من استغلال المؤسسة للساحة في نشاط انتظار السيارات وعدم استخدامها في أنشطة أخرى مثمنة الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية.